Beirut: ospedali in crisi tra pazienti legati all’esplosione e contagiati dal Coronavirus (Di lunedì 10 agosto 2020) Il Libano ha registrato un incremento giornaliero nel numero di contagi di Coronavirus, con 294 infezioni in 24 ore, che portano il totale a 6.517: lo ha reso noto il Ministero della Salute. L’aumento arriva meno di una settimana dopo la devastante esplosione a Beirut: gli esperti di sanità pubblica avevano da subito lanciato l’allarme per l’aumento del rischio di contagio. Sette giorni prima la deflagrazione i nuovi contagi giornalieri erano stati 155, circa la metà. I morti nel Paese sono 76. A Beirut gli ospedali stanno gestendo con molta difficoltà l’aumento di pazienti, legati sia all’esplosione che alla pandemia.L'articolo Beirut: ospedali in crisi tra ... Leggi su meteoweb.eu

