Milan, vicini alla cessione Calabria e Rodriguez. Nuova ipotesi per Rebic (Di domenica 9 agosto 2020) Davide Calabria sarà il terzino che lascerà il Milan . Nei giorni scorsi si è spesso parlato di un partente sulla fascia destra e il ballottaggio vedeva in ballo Conti e lo stesso Calabria. Quest'... Leggi su quotidiano

sportli26181512 : Milan, Ibra è sempre più vicino: nelle prossime ore la possibile fumata bianca: Zlatan Ibrahimovic e il Milan sono… - leonzan75 : Secondo @carlolaudisa siamo vicini al Milan beffato...#Milan #Milenkovic - sportli26181512 : Milan, ore decisive per il rinnovo di Ibrahimovic: distanze ridotte: Il Milan e Zlatan Ibrahimovic sono sempre più… - Vergara1899 : RT @cumdivido: #Milan e #milenkovic sempre più vicini ad un accordo. I #rossoneri limeranno gli ultimi dettagli e poi ottenuto il si defini… - CalcioPillole : Il laterale statunitense, Antonee #Robinson in forza al #Wigan, è conteso tra #WestHam e #Milan. I rossoneri sono s… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan vicini

QUOTIDIANO.NET

Il futuro di Mario Balotelli è sicuramente lontano dal Brescia dopo la pessima annata realizzata con le rondinelle e i diversi litigi con i dirigenti. Secondo quanto riportato dal portale Fotomac, Sup ...Calciomercato Milan, si avvicina la fumata bianca per il rinnovo di Ibrahimovic: a breve la firma per il nuovo contratto dello svedese Il Milan è vicinissimo all’accordo per il rinnovo di Zlatan Ibrah ...