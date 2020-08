L’Italia chiede l’attivazione di un fondo (il SURE) che non esiste (Di domenica 9 agosto 2020) di Thomas Fazi. È di ieri 8 agosto la notizia che il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Nunzia Catalfo hanno inviato a Bruxelles una lettera con cui il governo italiano richiede formalmente l’accesso al programma europeo “anti-disoccupazione” denominato SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency), un fondo con una dotazione «fino a 100 miliardi di euro», istituito lo scorso aprile, finalizzato in teoria ad aiutare i paesi europei a sostenere i costi della cassa integrazione. Nella missiva, indirizzata ai commissari Dombrovskis, Gentiloni, Schmit e Hahn, il governo italiano ha chiesto di poter accedere alle risorse del SURE nella misura di 28,5 miliardi. Ora, la prima cosa da dire è che ... Leggi su ilparagone

Giorgiolaporta : Ho visto 43 persone morire sul #PontediGenova e non mi pare fossero suicidi. Due anni dopo non vedo ancora né conda… - msgelmini : La pantomima della maggioranza sulla #LeggeElettorale sta diventando francamente imbarazzante. Mi chiedo - tutta l'… - FabrizioZulli : RT @MilanoFinanza: L'Italia chiede di accedere a 28, 4 miliardi di Sure, per il Mes rinvio a settembre - MilanoFinanza : L'Italia chiede di accedere a 28, 4 miliardi di Sure, per il Mes rinvio a settembre - luis261977 : RT @battleforeurope: L'ITALIA CHIEDE L'ATTIVAZIONE DI UN FONDO (IL SURE) CHE NON ESISTE: -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia chiede Migranti: Salvini, 'ti chiedono mascherina se fai il bagno e 15mila balordi portano virus' Affaritaliani.it