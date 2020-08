Da Giorgia Palmas-Magnini a Gigi Hadid, tutti i bebé (vip) attesi per l’estate (Di domenica 9 agosto 2020) Piccole luci di una speranza futura, gli annunci delle star sono arrivati, tutti, nel corso del periodo più buio che sia stato dato vivere. Qualcuna, ha dato da sé la notizia della gravidanza. Qualcun’altra, come Lea Michele, l’ha affidata, invece, a un giornale. Ma è stato in quarantena, con il mondo costretto ad una stasi sterile, che attrici, modelle e vip italiane hanno deciso di condividere il proprio momento speciale. Leggi su vanityfair

Gli annunci sono arrivati (quasi) tutti nel corso della quarantena. E, con sé, hanno portato la promessa di un'estate colorata, dove siano fiocchi rosa e azzurri a regalare gioa e lacrime. Dal primo f ...

BOMBA SEXY - Pancioni al sole

