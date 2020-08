Ciclismo, Cipollini attacca Cassani: “Un burattino nelle mani del sistema, sei una pecora” (Di domenica 9 agosto 2020) Mario Cipollini, oggi, si è lasciato andare in un lunghissimo attacco al CT della nazionale Davide Cassani durante una diretta Facebook. Il campione del Mondo di Zolder 2002 se l’è presa con l’ex telecronista Rai innanzitutto poiché questi lo aveva accusato anni fa, con un post su Facebook, di essere il “cancro del Ciclismo” poiché aveva deluso migliaia di persone che credevano in lui dopo un’inchiesta del 2013 della Gazzetta sul presunto uso di doping da parte del Re Leone durante la sua carriera. Cipollini ha esordito, innanzitutto, accusando Cassani di averlo fatto poiché spinto da terzi che avevano un interesse politico a colpire l’ex sprinter toscano. Dopodiché, Mario ha giurato di non essere mai risultato ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Ciclismo Mario #Cipollini si scaglia pesantemente contro Davide #Cassani: ecco la vicenda - Claudio61372742 : @cyclingpro La modalità e anche i toni sono stati poco ortodossi, fatto salvo la rispettabilità e professionalità d… - KZeneise : A parte il fatto che mi stai sul cazzo perché, tra le altre, picchi le donne, su questo argomento sono totalmente d… - albertocol9 : Per tutti gli amici che seguono il ciclismo, prendetevi 10 minuti, con tutta calma e sentite Mario Cipollini - LaDialettica : @azazel81 @simobernardini -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Cipollini Mario Cipollini a Libero: "Italia quarto mondo del ciclismo. Mi hanno ucciso come Pantani" Liberoquotidiano.it Nuotata ’Da Porto a Porto’

Domani si svolgerà nelle acque dell’Argentario la terza edizione della ’Da Porto a Porto’. Nuotata in mare non competitiva per raccogliere fondi per migliorare la qualità di vita dei malati oncologici ...

I fratelli Bonifazio: «La Classicissima dei sogni: in squadra insieme per la prima volta alla nostra Sanremo»

Niccolò e Leonardo, domani in gara insieme nella Milano-Sanremo, promettono battaglia: «Siamo di Diano ed è questione di famiglia: papà fu 2° da amatore» I Bonifazio e la Sanremo. Questione di famigli ...

Domani si svolgerà nelle acque dell’Argentario la terza edizione della ’Da Porto a Porto’. Nuotata in mare non competitiva per raccogliere fondi per migliorare la qualità di vita dei malati oncologici ...Niccolò e Leonardo, domani in gara insieme nella Milano-Sanremo, promettono battaglia: «Siamo di Diano ed è questione di famiglia: papà fu 2° da amatore» I Bonifazio e la Sanremo. Questione di famigli ...