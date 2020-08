Chiude la discoteca Byblos: troppe persone e nessuna mascherina (Di domenica 9 agosto 2020) La Byblos, la famosa discoteca di Misano Adriatico, è stata chiusa per 5 giorni a causa del mancato rispetto delle misure anti-coronavirus. Ad essere al centro della chiusura effettuata dai carabinieri, innanzitutto gli assembramenti e la totale assenza di mascherine. La storica discoteca Byblos non è stata immune ai provvedimenti disposti per il rispetto delle … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Massimi47715989 : Assembramenti e niente mascherine, chiusa discoteca Byblos - Emilia-Romagna - - louisperfectjon : siete i primi a non indossare la mascherina e poi a lamentarvi quando la vostra discoteca chiude perché non rispett… - AngeloCastro81 : RT @TgrRai: #Coronavirus, rientra da Santo Domingo a #Vercelli e contagia una trentina di giovani connazionali, tutti asintomatici. Il sind… - TgrRai : #Coronavirus, rientra da Santo Domingo a #Vercelli e contagia una trentina di giovani connazionali, tutti asintomat… - FedeObliqua : La gente che va in discoteca è stronza ma anche chi non le chiude non ci scherza -

Sono 28, di cui 9 migranti, i nuovi casi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino fornito dal ministero della Salute. Rimangono stabili invece i ricoveri attualmente 41. I nuov ...

