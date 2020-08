Ambiente, Cirielli (FdI): “De Luca ha bloccato i nostri progetti: un atto criminale” (Di domenica 9 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Ciò che afferma Caldoro è dimostrato dalle carte della Regione Campania e dell’Unione Europea: in questi cinque anni De Luca non ha portato avanti i nostri progetti a difesa dell’Ambiente e del mare. E, purtroppo, i risultati negativi sono sotto gli occhi dei salernitani e dei turisti”. Lo dichiara il Questore della Camera e parlamentare salernitano di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli che ricorda: “Quando io ero presidente della Provincia di Salerno e lui governatore della Campania mettemmo in campo progetti concreti contro il fenomeno dell’erosione costiera e per favorire la depurazione delle acque: 170 milioni di euro stanziati per la provincia di Salerno: 70 per l’erosione ... Leggi su anteprima24

