Adriana Asti, l'addio a Franca Valeri: "Se ne va la mia migliore amica" (Di domenica 9 agosto 2020) Franca Valeri se ne è andata, dopo aver compiuto lo scorso 31 luglio 100 anni. E con lei se ne è andato un pezzo di arte, tramutata per decenni in cinema, teatro e televisione. A ricordare la grandezza dell'attrice milanese, è Adriana Asti, altro totem della recitazione italiana. Anch'essa meneghina, con Franca ha condiviso una …

paoloigna1 : “Con ‘la’ Franca se ne va una donna universale, genio del palcoscenico: aveva dentro tutti i sentimenti” - sirmalo : @TuaSorella_85 @OsservaMy Sembri un po' Adriana Asti -

