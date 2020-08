UFFICIALE - Ternana, in panchina arriva l'ex azzurro Lucarelli (Di sabato 8 agosto 2020) La Ternana Calcio comunica - con uan nota sul proprio sito web - di aver ingaggiato in qualità di responsabile tecnico della prima squadra il signor Cristiano Lucarelli. Leggi su tuttonapoli

L’allenatore livornese ed il suo staff (che verranno presentati martedì 11 agosto) si sono legati alla società rossoverde per due stagioni. La Ternana Calcio comunica - con uan nota sul proprio sito w ...TERNI - In casa della Ternana oggi inizia l'era Cristiano Lucarelli: l'ex attaccante (tra le altre) di Livorno e Lecce, in seguito tecnico proprio dei labronici e del Catania, si è legato ai rossoverd ...