Stupro a Cattolica: 19enne si risveglia nuda in spiaggia (Di sabato 8 agosto 2020) Stupro a Cattolica: una ragazza di 19 anni si è risveglia in spiaggia, senza vestiti e in stato confusionale. La denuncia della 19enne ai soccorritori: "mi hanno stuprato". Probabile episodio di Stupro ieri notte a Cattolica in provincia di Rimini. Intorno alle 4.30, una ragazza di 19 anni è stata trovata senza vestiti e in stato di semi incoscienza. Ai soccorritori la 19enne, dopo essersi svegliata, ha immediatamente denunciato lo Stupro, esclamando: "mi hanno violentato", mentre accusava dei dolori su tutto il corpo. La scena è avvenuta in spiaggia, quando una coppia si è accorta della giovane distesa sulla sabbia senza vestiti.

