Sarri: «Champions maledetta, amarezza enorme» – VIDEO (Di sabato 8 agosto 2020) Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa dopo l’eliminazione da parte del Lione in Champions League. Le sue parole Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa dopo l’eliminazione da parte del Lione in Champions League. Le sue parole. «Abbiamo sbagliato il primo tempo di Lione e a questi livelli si paga. Se ci fosse una classifica Champions saremmo secondi e invece siamo fuori. Questo mi lascia un’amarezza mostruosa, mi fa capire quanto è dura per la Juventus». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

