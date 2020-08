Migranti: “Non possiamo obbligarli all’isolamento”, e così il Covid riesplode (Di sabato 8 agosto 2020) Tornano a salire i casi di Covid in Italia, infatti il Premier ha deciso di riconfermare le restrizioni fino a settembre. Molti dei nuovi contagi sono riconducibili ai Migranti. Soltanto in Veneto oltre 200 hanno il virus. I dati del Ministero della Salute in merito alla situazione di oggi ci informano che i casi attualmente … L'articolo Migranti: “Non possiamo obbligarli all’isolamento”, e così il Covid riesplode proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

AnnalisaChirico : 1/3 dei nuovi contagi sono migranti sbarcati illegalmente in ITA. I centri di accoglienza sono i nuovi focolai in S… - WRicciardi : se non fronteggiato adeguatamente il nuovo Coronavirus conserva la stessa virulenza e patogenicita delle origini: n… - Fontana3Lorenzo : ?? Nel centro di accoglienza di Lampedusa, al collasso, dove l'80% dei nuovi arrivi sono migranti economici tunisini… - Angelinidavide3 : RT @doluccia16: Una donna di #Lampedusa si lamenta che i migranti hanno mangiato i suoi quattro cani. ?? Siete fortunati che ancora non hann… - caesarologia : RT @alexandreafonso: In realtà, ciò che si dice adesso sui migranti in Italia non é molto diverso di ciò che si diceva sui emigranti italia… -