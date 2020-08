Meteo Roma del 08-08-2020 ore 19:15 (Di sabato 8 agosto 2020) Meteo appuntamento con il Meteo le previsioni del tempo per la giornata di domani alle nord Italia cieli sereni o poco nuvolosi al mattino con tempo asciutto stabile anche al pomeriggio Salvo nuvolosità in sviluppo sui rilievi Alpini dove non si escludono locale acquazzoni o temporali sparsi tempo in serata al centro Italia inizio di giornata con ampie schiarite ovunque nubi in aumento poi al pomeriggio tra Lazio ed Abruzzo isolati acquazzoni sull’Appennino centrale si rinnovano condizioni di tempo asciutto serata su tutte le regioni al sud e sulle Isole tempo stabile al mattino innocue nubi su Calabria e Sicilia instabilità in aumento al pomeriggio con locali piogge e temporali su Campania Basilicata Calabria e Sicilia interna fenomeni in esaurimento ovunque in serata con ampie schiarite temperature attese in generale aumento sia ... Leggi su romadailynews

