Insulti a Mattarella Nei guai un 46enne pugliese Il Ros indaga su centinaia di post offensivi Sui social una “strategia di aggressione” nei confronti dei vertici delle Istituzioni

I Carabinieri del Ros hanno eseguito un decreto di perquisizione, emesso dalla Procura della Repubblica di Roma, nei confronti di un 46enne pugliese, ritenuto responsabile dei reati di offesa all'onore e al prestigio del presidente della Repubblica. Il provvedimento rientra in un più ampio contesto investigativo che la Procura di Roma sta svolgendo con il Ros. Negli ultimi mesi, spiegano gli inquirenti, "sono state rilevate nel web un crescendo di condotte offensive nei confronti del Capo dello Stato, che appaiono frutto di una elaborata strategia di aggressione alle più importanti Istituzioni del Paese". Il destinatario della perquisizione è un 46enne residente nella provincia di Lecce, "molto attivo sul social network

Avrebbe ripetutamente offeso e insultato il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, su Twitter. Per questo, un 46enne della provincia di Lecce è finito al centro di una inchiesta della Procura di Roma, c ...Le indagini sono in corso. I Carabinieri del R.O.S. hanno eseguito un decreto di perquisizione, emesso dalla Procura della Repubblica di Roma, nei confronti di un internauta, ritenuto responsabile dei ...