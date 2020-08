Fedele: “Barcellona? Non mi interessa, quesa squadraè senza futuro? (Di sabato 8 agosto 2020) Fedele su Barcellon-Napoli Ai microfoni di Marte Sport Live, è intervenuto Enrico Fedele il quale ha analizzato Brcellona-Napoli. Ecco quanto dichiarato: “Questa partita mi interessa … L'articolo Fedele: “Barcellona? Non mi interessa, quesa squadraè senza futuro? proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

Spazio_Napoli : - allgoalsnapoli : Filo diretto dell'ex dirigente sportivo Enrico Fedele con i tifosi azzurri nell'appuntamento di Fedele Contro Tutti… - sscalcionapoli1 : Fedele: 'Immagino che Insigne possa recuperare per la gara col Barcellona' #ForzaNapoliSempre - ForzAzzurri1926 : CLAMOROSO FEDELE NON RISPARMIA ALTRE CRITICHE, NEL MIRINO BARCELLONA-NAPOLI >>>>> - MondoNapoli : Fedele a Radio Marte: 'Insigne può farcela per il Barcellona' - -

Ultime Notizie dalla rete : Fedele “Barcellona Napoli, Mertens: “Con De Laurentiis è come stare sulle montagne russe. Vi racconto cosa mi ha spinto a restare qui…” Il Corriere del Pallone