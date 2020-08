Conte ha mentito! (Di sabato 8 agosto 2020) 00:00 I giornali si dividono in due: i giornaloni che fanno il coro al decreto agosto e a Conte, e quelli dell’opposizione contro le bugie conclamate del Premier. 04:08 Travaglio in grande imbarazzo nel difendere Conte sui documenti desecretati del Cts. 04:50 Ricolfi dice che il nostro modello non è stato il migliore del mondo... e ha ragione! 06:55 C’è chi ha il coraggio di dire che il blocco dei licenziamenti è stato fatto per troppo poco tempo. 08:20 Le misure per il Sud, alleggerimento del costo del lavoro per le imprese. Ma per il nord? 09:23 La lotta contro il contante continua ed è una minchiata. 09:50 Ecoincentivi alle auto, sono 250 milioni mentre la Francia ha stanziato 8 miliardi. 11:14 La pillola abortiva è sempre più libera. 11:43 Adesso a Beirut non è esclusa la pista ... Leggi su nicolaporro

Conte ha mentito pure al Parlamento, altro che Cts: il premier ha segregato in casa gli italiani

Verbali, quando li lesse Conte? Perché non chiuse subito i 2 comuni? Ma poi chiuse tutta la Lombardia

Aumentano i contagi, crescono i dubbi, si è detta sempre la verità? Il virus torna a far parlare di sé prima di settembre mese in cui si paventava il ritorno della pandemia. I casi superano di nuovo q ...

