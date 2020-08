Barcellona-Bayern Monaco ai quarti di finale: Lewandowski elimina il Chelsea (Di sabato 8 agosto 2020) Monaco DI BAVIERA, Germania, - Passeggia nella gara di ritorno il Bayern Monaco contro il Chelsea , forte del rotondo successo esterno dell'andata, trovando un 4-1 che porta i bavaresi dritti alla ... Leggi su corrieredellosport

Dopo il pari per 1 a 1 allo Stadio San Paolo di Fuorigrotta, nel match di andata, il Napoli guidato dal mister Gennaro Gattuso, al Camp Nou, non è riuscito a piegare il Barcellona nella gara di ritorn ...Serata nera per il Napoli che al Camp Nou non fa il miracolo e viene eliminato agli ottavi di finali della Champions League. Troppo cinico e concreto il Barcellona che vince 3-1 senza troppi affanni.