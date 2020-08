Sos sulla spiaggia salva marinai scomparsi bloccati sull’isola (Di venerdì 7 agosto 2020) Un sos sulla spiaggia scritto nella sabbia ha salvato dei marinai scomparsi e bloccati su una piccola isola nel mezzo dell’Oceano Pacifico SOS sulla spiaggia: il naufragio dei marinai Il gruppo di marinai stava tentando di navigare tra gli atolli Poluwat e Pulap, un viaggio di soli 42 chilometri, quando oltre che perdere la strada sono rimasti pure a corto di carburante. Sono finiti sull’isola di Pikelot il 30 luglio, circa a 90 chilometri a ovest di dove avrebbero dovuto essere. Per fortuna, domenica scorsa (il 2 agosto), il segno dei marinai è stato individuato dagli aerei australiani e statunitensi. E i tre uomini sono stati salvati. Tutto grazie a quell’Sos ... Leggi su kontrokultura

