Nunzia De Girolamo Instagram | gioco di gambe ipnotico | «Che donna Sei fantastica»

Nunzia De Girolamo, ex deputata di Forza Italia e, in precedenza, de Il Popolo della Libertà e del Nuovo Centrodestra, è proiettata verso nuovi lidi: la televisione. Dopo aver detto addio alla politica, la 44enne sta muovendo i "primi passi" come opinionista prima e conduttrice poi. Sempre più insistente si fa, infatti, la voce di un programma tutto suo nella seconda serata di Rai Uno. Il titolo, salvo ripensamenti, dovrebbe essere "Ciao maschio". Un talk show fatto di interviste tutte al maschile appunto per la moglie di Francesco Boccia, che ha accresciuto la propria popolarità grazie alla trasmissione di Massimo Giletti 'Non è l'Arena' su La7, dove era ospite fissa.

