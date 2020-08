Milan, non solo Ibra: in ballo anche il rinnovo di Donnarumma (Di venerdì 7 agosto 2020) Il Milan vuole blindare Gianluigi Donnarumma . La società rossonera riflette non soltanto sul rinnovo di contratto per Zlatan Ibrahimovic , ma anche su quello del portierone della Nazionale. La ... Leggi su quotidiano

PietroMazzara : A prescindere dal rinnovo di #Ibrahimovic - a mio modo di vedere - il #Milan non può rimanere così in attacco.… - AntoVitiello : #Bonaventura saluta il #Milan: 'Ho vissuto un sogno, gli anni passati al Milan sono stati un'esperienza indimentica… - AntoVitiello : #Milan unica squadra a non perdere mai nel post lockdown. 12 partite 9 vittorie e 3 pareggi, 35 gol fatti - Gardenia11_1 : RT @sa_cantone: #Calciomercato Nel caso in cui #Torreira dovesse tornare in Italia, il #Milan sarebbe in pole position per il centrocampis… - milanecon : @milan_corner Speriamo che dalla prossima stagione diventi finitissimo, non ci sono altre speranze. Cazzo hanno i m… -