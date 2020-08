Juventus, Sarri: “Determinante l’1-0 dell’andata. I ragazzi hanno dato tutto” (Di venerdì 7 agosto 2020) Altra eliminazione europea per la Juventus che viene eliminata dal Lione agli ottavi di Champions. Nel post partita Maurizio Sarri ha commentato la prestazione dai suoi.LE PAROLE DI Sarricaption id="attachment 997835" align="alignnone" width="300" Sarri (getty images)/captionQueste le sue parole a SkySport: "Secondo me abbiamo fatto una grande partita questa sera. Abbiamo dovuto spendere tanta energia per tornare in partita e lo abbiamo fatto. I ragazzi hanno speso e ci hanno provato fino alla fine, quindi se dobbiamo dare delle responsabilità siamo usciti a causa dell'1-0 dell'andata. Questa sera abbiamo tirato fuori energia e sicuramente Dybala sano e Costa ok ci avrebbero dato qualcosa in più. Futuro? Confermo quanto già ... Leggi su itasportpress

