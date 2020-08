Juventus-Lione, Juninho: “Un pensiero va ai nostri tifosi. Abbiamo lavorato bene, ma ancora…” (Di sabato 8 agosto 2020) Il Lione ottiene il posto ai quarti di finale di Champions League.Juninho Pernambucano, ds del Lione, intervenuto al termine della sconfitta maturata contro la Juventus che ha comunque concesso ai les gones di passare il turno nella principale competizione europea, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito alla gara: "Un grande pensiero va ai nostri tifosi. Abbiamo lavorato bene nell'arco della settimana e sapevamo di essere fisicamente molto presenti. Ancora però dobbiamo migliorare in qualche settore".Juventus-Lione, la gioia di Garcia: “La sconfitta più bella in Champions League. Fiero dei ragazzi e CR7…” Leggi su mediagol

