Formula 1, GP 70° Anniversario Silverstone 2020. Kubica: “Alfa Romeo? Manca grip e carico” (Di venerdì 7 agosto 2020) “La situazione non è semplice e purtroppo quello che abbiamo visto ai test di Barcellona è stato rispecchiato dai primi GP. Ho trovato una macchina facile da guidare ma Manca potenzialità e grip che di solito viene fornito dall’aerodinamica“. Robert Kubica, pilota di riserva del team Alfa Romeo, parla così delle difficoltà incontrate dalla C39 in questo avvio di Mondiale di Formula 1. “Purtroppo è una situazione complessa e ci vorrà parecchio tempo ma il team sta lavorando e sta portando sviluppi alla macchina – ha spiegato Kubica, quest’oggi in pista nelle libere 1 del Gran Premio del 70° Anniversario, ai microfoni di Sky Sport F1 -. Sarà importante capire dove potremo ... Leggi su sportface

