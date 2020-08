F1, GP 70° Anniversario Silverstone 2020: risultati e classifica tempi prove libere 1, Bottas il più veloce (Di venerdì 7 agosto 2020) È Valtteri Bottas il pilota più veloce nelle prove libere 1 del Gran Premio del 70° Anniversario. La Formula 1 torna a Silverstone e il quinto round del Mondiale comincia con un uno-due Mercedes con il pilota finlandese davanti a tutti in 1’26″166 con poco meno di due decimi di vantaggio sul compagno di squadra Lewis Hamilton. Terzo tempo per la Red Bull di Max Verstappen a 7 decimi mentre Charles Leclerc si piazza quinto, alle spalle anche della Racing Point di Nico Hulkenberg, in 1’27″062. Settimo tempo, invece, per l’altra Ferrari di Sebastian Vettel che chiude le libere in 1’27″498. Da annotare il ritorno in pista del polacco Robert Kubica a bordo dell’Alfa Romeo in sostituzione di Antonio Giovinazzi ... Leggi su sportface

