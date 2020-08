David Silva-Lazio, c’è l’apertura del padre: “Non mi dispiacerebbe se andasse a Roma” (Di venerdì 7 agosto 2020) Qualche giorno fa la notizia, ieri l’accelerata. David Silva alla Lazio è molto più di una suggestione. Dopo una vita al Manchester City, il centrocampista spagnolo potrebbe sbarcare per la prima volta in Italia. E c’è anche l’apertura del padre, Fernando Jiménez, che ai microfoni di Ondacero non ha escluso questa possibilità, anzi. “Io e David crediamo che il coronamento perfetto di questi dieci anni al Manchester City sia la vittoria della Champions League – dice – Non so se contro il Real giocherà titolare ma se fossi Guardiola lo schiererei senza dubbio. Per molto tempo mi ha parlato di voler finire la carriera con gli Sky Blues, quando gli inglesi gli offrirono un altro anno di contratto io gli suggerii di ... Leggi su calcioweb.eu

Si tratta di uno degli allenatori più forti degli ultimi vent'anni, di uno dei più vincenti, di uno dei più innovativi. Pep Guardiola ha fatto, e continua a fare, la storia del calcio. Attualmente al ...

Lazio-David Silva, ormai ci siamo. E il padre conferma: “Vuole l'Italia”

ROMA - Trattativa in dirittura d’arrivo quella tra la Lazio e David Silva. Ormai ci siamo. Il giocatore scenderà in campo stasera con la maglia del Manchester City nel ritorno degli ottavi di Champion ...

