Covid19 | migranti positivi in Abruzzo Il presidente Marsilio presenta un esposto

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha attivato l'Avvocatura dell'ente locale per verificare le responsabilità nella vicenda dei migranti risultati positivi al Covid19. Il governatore ha presentato un esposto sull'arrivo di migranti provenienti dalla Libia in diversi centri di accoglienza sul territorio regionale. Alcuni di loro, hanno avuto tamponi con esito positivo per il

