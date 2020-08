Coronavirus, tre nuovi casi nel Casertano ma i positivi attuali calano (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Tre nuovi casi di positività al Coronavirus nel Casertano, ma nel compenso aumentano di molto i guariti e così il saldo dei positivi attuali resta in calo, e nei prossimi giorni potrebbe arrivare verso lo zero. Dodici i guariti rispetto a ieri, per un numero di positivi attuali che in 24 ore passa da 33 a 24. Delle tre nuove positività, una è emersa a San Felice a Cancello e due a Villa Literno, e riguardano persone residenti all’estero venute a trascorrere le vacanze i con parenti del comune Casertano. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

MediasetTgcom24 : Coronavirus, nelle ultime 24 ore in Italia 552 nuovi casi e tre morti - Agenzia_Ansa : Negli #Stati Uniti il coronavirus ha fatto 2.000 morti nelle ultime 24 ore, la prima volta dopo tre mesi. E' quanto… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, contagi ancora in salita: +552. Secondo i dati del ministero della Salute, c'è stato un balzo di 150… - Arianna5422 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, nelle ultime 24 ore in Italia 552 nuovi casi e tre morti - Azzurra54227165 : RT @LegaSalvini: BASILICATA, 21 STRANIERI POSITIVI AL CORONAVIRUS: TRE FOCOLAI IN CENTRI DI ACCOGLIENZA -