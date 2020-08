Coronavirus, documenti degli esperti ignorati? Conte: “ho il vincolo del segreto”, ecco cos’è accaduto (Di venerdì 7 agosto 2020) “Vorrei precisare una questione che abbiamo ripetuto tante volte. Il governo si è assunto sempre la responsabilità delle proprie decisioni non ritenendo mai di dover delegare ad altri la responsabilità di queste decisioni” neanche ai tecnici. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, rispondendo a una domanda sui verbali del comitato tecnico scientifico del 3 marzo. “Le nostre valutazioni sono sempre state complesse muovendo dalle valutazioni formulate degli esperti“, ha sottolineato. Del verbale del 3 “sono venuto a conoscenza il giorno 5, quando e’ pervenuto al segretario generale della presidenza di Palazzo Chigi”, ha ricostruito. “Non vi riferisco di quello che ho detto” ai pubblici ministeri di ... Leggi su meteoweb.eu

