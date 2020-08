“Conservazione della Biodoversità naturalistica”, un successo il primo incontro a Morcone (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMorcone (Bn) – Giovedì 6 agosto si è tenuto, a Morcone, presso la Sala “Universitas” il primo incontro del Progetto Bio.Natural dal titolo: “Conservazione della Biodiversità naturalistica dei prati pascoli e tutela del patrimonio storico-culturale dell’Appennino Sannita”, finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Mis. 16. Tipologia di intervento 16.5.1. Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici.” Il Prof. Ettore Varricchio, docente di morfofisiologia e benessere animale presso il Dip. Di Scienze e Tecnologie dell’Università degli Studi del Sannio, ha descritto i vari aspetti del Progetto, evidenziando la rilevanza ... Leggi su anteprima24

