Calciomercato Genoa, Faggiano fa sul serio: manovre in attacco e porta, tutti i nomi (Di venerdì 7 agosto 2020) Calciomercato Genoa – L’ultima stagione è stata veramente deludente. Il Genoa si è salvato all’ultima giornata dopo aver rischiato clamorosamente la retrocessione, Nicola ha fatto un ottimo lavoro che ha permesso di raggiungere l’obiettivo. Il presidente Preziosi ha comunicato a gran voce la volontà di cedere il club, al momento però la situazione è ancora in alto mare. Nel frattempo si stanno anticipando i tempi per la prossima stagione, la prima mossa è veramente importante, è fatta con il direttore sportivo Faggiano, quasi ex Parma. Il primo nodo da sciogliere è quello dell’allenatore, difficile la conferma di Nicola, il nome in pole per il sostituto è quello di Vincenzo Italiano, attuale tecnico dello ... Leggi su calcioweb.eu

