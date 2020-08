Borse Ue in rialzo. Spread sotto i 150 punti (Di venerdì 7 agosto 2020) Borsa 7 agosto 2020. Andamento positivo degli indici. Spread sotto i 150 punti. MILANO – Borsa 7 agosto 2020. Ritornano in positivo i mercati europei nonostante una chiusura di settimana molto nervosa. La volata ‘finale’ ha permesso a tutti gli indici del Vecchio Continente di terminare gli scambi in verde anche se i contagi continuano a pesare sui listini. Piazza Affari in positivo Fari puntati su Piazza Affari. La chiusura è stata positiva per l’indice italiano che ha guadagnato lo 0,21%. A Milano da segnalare che la spinta potrebbe essere arrivata dalla crescita, secondo quanto riportato dall’Istat, dei flussi commerciali con l’estero sia per le importazioni (+16,1%) che delle esportazioni (+14,4%). Bene anche gli altri indici. La migliore è stata Francoforte (+0,69%) che ... Leggi su newsmondo

