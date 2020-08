Aulas: «Grazie ai giocatori e a Garcia per aver superato l’orco Juventus» (Di sabato 8 agosto 2020) Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, ha parlato al termine della qualificazione ottenuta dalla sua squadra contro la Juve Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, ha commentato sui suoi canali social ufficiali la qualificazione ottenuta dalla sua squadra al termine della doppia sfida contro la Juventus. Grazie – «Grazie ai giocatori, a Rudi Garcia ed al suo staff ed a tutti i tifosi che hanno spinto per questa decima qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Grazie al presidente Noel della FFF e a Pierre Sansonoff per averci sostenuto e aiutato a superare “l’Orco” Juventus». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

