Al via le riprese di Volevo Fare la Rockstar 2: “Con i nuovi protocolli non sarà facile ma abbiamo tanta voglia” (Di venerdì 7 agosto 2020) Volevo Fare la Rockstar 2 ci sarà e presto prenderanno il via le riprese della nuova stagione. Chi ancora dubitava del ritorno della serie con Valentina Bellè si sbagliava e di grosso e non poteva essere altrimenti dopo gli ottimi ascolti regalati alla seconda rete della televisione pubblica ormai più di un anno fa. A confermare il ritorno della strampalata e problematica famiglia al centro della storia della serie è stato lo stesso Presidente della FVG Film Commissione, Federico Poillucci, che in una dichiarazione ufficiale ha ammesso che sarà difficile ma non impossibile.In particolare, il Presidente ha dichiarato: “Non è stato un anno facile per il cinema Fvg, come per tutti. Ora ripartiamo, nel rispetto di non facili protocolli ma con ... Leggi su optimagazine

VicolodelleNews : ‘#TemptationIsland’ Maria De Filippi ci racconta quando partiranno le prossime riprese, di quanto sia stato diffici… - _diana87 : Oggi felice perché hanno ufficializzato la seconda stagione di #VolevoFareLaRockstar dando il via alle riprese. Uno… - franccyilaria : RT @imironicc: Sono finite le riprese e, in parte, si conclude un pezzo di storia e va via un pezzo della mia vita, ma rimarrà sempre indel… - keepbreathe_ : RT @imironicc: Sono finite le riprese e, in parte, si conclude un pezzo di storia e va via un pezzo della mia vita, ma rimarrà sempre indel… - PALERMOPM : Avviso -

Ultime Notizie dalla rete : via riprese Cristiana Capotondi è Chiara Lubich. A Trento al via riprese del film in autunno su Raiuno Diocesi di Lecce Beirut, la sposa spinta via dall'esplosione durante le foto delle nozze

Questa sposa era arrivata in Libano dagli Stati Uniti per il suo matrimonio. Durante il servizio fotografico l'esplosione al porto di Beirut. L'obiettivo del fotografo ha ripreso la scena terribile: p ...

Lavoro, l’eccezione italiana

Dopo aver incassato dal Parlamento il via libera a 25 miliardi di deficit aggiuntivo, il governo si appresta a varare un nuovo decreto, il cui piatto forte saranno le misure sul lavoro. Verranno infat ...

Questa sposa era arrivata in Libano dagli Stati Uniti per il suo matrimonio. Durante il servizio fotografico l'esplosione al porto di Beirut. L'obiettivo del fotografo ha ripreso la scena terribile: p ...Dopo aver incassato dal Parlamento il via libera a 25 miliardi di deficit aggiuntivo, il governo si appresta a varare un nuovo decreto, il cui piatto forte saranno le misure sul lavoro. Verranno infat ...