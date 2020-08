Viva gli ipocriti cattocomunisti che ci odiano perché diversi (Di giovedì 6 agosto 2020) Alessandro Sallusti Paola Pessina (nella foto) ieri si è dimessa dalla Fondazione Cariplo, un posto inconciliabile con il post che la signora aveva scritto «sull'eccesso di testosterone che ha fatto diventare brutta Giorgia Meloni» a commento delle immagini della leader di Fratelli d'Italia che alla Camera urlava contro il premier Conte. Detto che Giorgia Meloni, testosterone o no, è oggettivamente una donna bella e affascinante (non me ne voglia l'onorevole, a prescindere dal rispetto istituzionale noi maschietti la pensiamo così), Paola Pessina non è una qualunque: ex sindaco di sinistra di Rho (cintura di Milano), docente di religione, educatrice, divulgatrice di testi biblici, esperta di integrazione sociale. Un curriculum insomma da perfetta Sardina, di quelle che stanno dalla parte giusta perché loro non ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : Viva gli Viva gli ipocriti cattocomunisti che ci odiano perché diversi il Giornale Violenta grandinata si scarica su Volpara Colpiti i vigneti a rischio il Moscato

Nelle località interessate dal maltempo vivono pochi residenti ... i produttori si sono trovati la sorpresa, con gli acini tutti ammaccati dai chicchi di grandine. In tutta la zona è andata ...

Torna l'Antica Fiera di Lastra: 239° edizione con mercatini, musica e fuochi d'artificio

La 239° edizione dell’Antica Fiera di Lastra si terrà nel centro storico lastrigiano tra il 28 e il 30 agosto 2020, e sarà un’edizione in piena regola con tanti eventi per adulti e bambini e organizza ...

