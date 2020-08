Ultime Notizie Roma del 06-08-2020 ore 18:10 (Di giovedì 6 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica apertura non c’è ancora un’intesa nel governo sulla proroga del blocco dei licenziamenti io mi si è discusso fino a notte fonda ma non è stata trovata una sintesi che vada bene a tutta la maggioranza ti spingono per la proroga del blocco fino al 31 dicembre Chi rischia lo scontro sociale dietro il segretario della CGIL Landini a Repubblica il governo in queste ore starebbe cercando una soluzione che leghi la proroga del blocco dei licenziamenti la proroga della cassa integrazione covid coronavirus salgono ancora i nuovi contagi da covid 19 in Germania 1045 nelle Ultime 24 ore erano 740 ieri secondo i dati riportati mezzanotte di ieri il ministro della Salute tedesco ha annunciato una conferenza stampa per rendere conto ... Leggi su romadailynews

