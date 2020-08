Tre positivi a Carloforte: 45 in quarantena. Il sindaco dell'isola: 'Stop alle feste' (Di giovedì 6 agosto 2020) Il coronavirus sbarca a . Dopo la scoperta di tre positivi al , l'isola sulla costa sud occidentale della Sardegna, 'sono state messe in quarantena 45 persone'. Ad annunciarlo, in una diretta Facebook ... Leggi su leggo

Il coronavirus sbarca a Carloforte. Dopo la scoperta di tre positivi al Covid-19, l'isola sulla costa sud occidentale della Sardegna, «sono state messe in quarantena 45 persone». Ad annunciarlo, in un ...

Nel Lazio positivi tre adolescenti: due sono fratello e sorella

Tre adolescenti positivi al coronavirus tra i casi accertati nelle ultime 24 ore nel Lazio. A renderlo noto La Regione nel aggioramento di oggi, mercoledì 5 agosto, sull'andamento dell'epidemia nel La ...

