Programmi TV di stasera, giovedì 6 agosto 2020. Su Rai1 «Sei mai stata sulla luna?» (Di giovedì 6 agosto 2020) Raoul Bova in Sei mai stata sulla luna? Rai1, ore 21.35: Sei mai stata sulla luna? Film di Paolo Genovese del 2015, con Raoul Bova, Liz Solari, Dino Abbrescia, Nino Frassica. Prodotto in Italia. Durata: 111 minuti. Trama: La trentenne Guia lavora per una prestigiosa rivista di moda, guida un’auto di lusso, viaggia in jet privati e si divide tra Milano e Parigi. Convinta di aver avuto tutto dalla vita, in uno sperduto paesino della Puglia si imbatte nel contadino Renzo, capendo che le manca la cosa più importante di tutte: l’amore. Rai2, ore 21.20: Due donne e un segreto Film di Tim Cruz del 2019, con Nicky Whelan, Anna Hutchison e Alexandria DeBerry. Prodotto in Usa. Durata: 90 minuti. Trama: Katie torna a Whispering Pines, con sua madre Amy e suo ... Leggi su davidemaggio

zazoomblog : Stasera in TV 6 Agosto Film e Programmi - #Stasera #Agosto #Programmi - italiaserait : Stasera in TV 6 Agosto 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e programmi da vedere oggi - infoitcultura : Stasera in tv mercoledì 5 agosto 2020, programmi e film: dal ricordo di Sergio Zavoli su Rai1 a Come sorelle su Can… - zazoomblog : Programmi TV di stasera mercoledì 5 agosto 2020. «Sergio Zavoli storia di un cronista» Rai1 ricorda il grande giorn… - SimoNetOnTheNet : Povero #SuperQuark, a 'sto giro bistrattato: prima lo mandano in onda insieme a #chilhavisto, potendo scegliere una… -

Ultime Notizie dalla rete : Programmi stasera Stasera in TV 5 Agosto Film e Programmi ComingSoon.it Riparte il business migranti: ecco i messaggi dei trafficanti

I trafficanti di irregolari che salpano dalle coste di Libia e Tunisia carichi di immigrati impazienti di raggiungere i porti aperti italiani si pubblicizzano anche su Facebook, come delle vere e prop ...

La magia dei grandi musical a Cuneo: stasera all'Arena Festival "Broadway Celebration"

CUNEO CRONACA - L'Arena Live Festival di Cuneo continua, portando sul palco di San Rocco Castagnaretta una serie di eventi ravvicinati con nomi illustri del panorama artistico e teatrale italiano. Que ...

I trafficanti di irregolari che salpano dalle coste di Libia e Tunisia carichi di immigrati impazienti di raggiungere i porti aperti italiani si pubblicizzano anche su Facebook, come delle vere e prop ...CUNEO CRONACA - L'Arena Live Festival di Cuneo continua, portando sul palco di San Rocco Castagnaretta una serie di eventi ravvicinati con nomi illustri del panorama artistico e teatrale italiano. Que ...