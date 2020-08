Previsioni meteo Ferragosto, verso una nuova crisi di maltempo su gran parte d’Italia proprio tra 14 e 16 Agosto (Di giovedì 6 agosto 2020) Previsioni meteo FerrAgosto – Mancano ancora circa 10 giorni alla festa dell’estate, FerrAgosto 2020, in questa annata dai toni senz’altro più spenti, per le note vicende sanitarie. Tuttavia, nonostante esse, l’euforia che mediamente si associa a questa ricorrenza festiva nel cuore della stagione, continuerà a contrassegnarla come fase vacanziera più attesa, e senz’altro come periodo più ambito per concedersi un po’ di sacrosanto svago. Condizioni di tempo ottimali sarebbero, pertanto, senz’altro auspicate. Ma, dagli ultimi responsi modellistici, non abbiamo segni molto confortanti, in questo senso, perlomeno a vasta scala sul territorio. Infatti, dopo un periodo prossimo, a ... Leggi su meteoweb.eu

NetflixIT : Previsioni meteo del mese di agosto: venerdì 21 arriva un caldo INFERNALE. - Samin77012068 : RT @Giusy05033470: Previsioni meteo per venerdi: Temperature che sfioreranno i 50 gradi, si raccomanda cautela e guardare la puntata 6 in l… - elirezaeii : RT @Giusy05033470: Previsioni meteo per venerdi: Temperature che sfioreranno i 50 gradi, si raccomanda cautela e guardare la puntata 6 in l… - ilmeteoit : #Meteo: #AGOSTO #DISCONTINUO! tra #CALDO #AFRICANO e #RASOIATE #TEMPORALESCHE. Ecco le #PREVISIONI da qui a #FINE… - vdaMeteo : #meteo sole in #VdA oggi e domani -

Ultime Notizie dalla rete : Previsioni meteo Meteo: FERRAGOSTO 2020 ROVINATO da PIOGGIA e GRANDINE? Ecco le ultime Novità iLMeteo.it Allerta meteo Campania, oggi dalle 14 alle 20 piogge e temporali

Ancora maltempo in Campania: la Protezione Civile regionale ha emanato una nuova allerta meteo – con rischio idrogeologico di colore giallo – valevole per la giornata odierna, giovedì 6 agosto, dalle ...

Meteo prossime ore: ALLERTA TEMPORALI al Sud, mentre al Nord torna a splendere il sole

Meteo prossime ore: ALLERTA TEMPORALI al Sud, mentre al Nord torna a splendere il sole. Previsioni per la settimana a cura di Luca Pace ...

Ancora maltempo in Campania: la Protezione Civile regionale ha emanato una nuova allerta meteo – con rischio idrogeologico di colore giallo – valevole per la giornata odierna, giovedì 6 agosto, dalle ...Meteo prossime ore: ALLERTA TEMPORALI al Sud, mentre al Nord torna a splendere il sole. Previsioni per la settimana a cura di Luca Pace ...