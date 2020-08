Perché dovete guardare Tumbbad, l’horror che Prime Video non vi consiglierà (Di giovedì 6 agosto 2020) https://www.youtube.com/watch?v=YGIcZrUBY0k È arrivato su Amazon Prime Video un film di cui pochissimi hanno sentito parlare quando due anni fa ha aperto la Settimana della critica di Venezia. Soffocato dai molti titoli forti e importanti di quell’edizione del festival, non ha avuto l’attenzione che meritava; ma Tumbbad è un gioiello di horror folk da una regione che raramente consideriamo: l’India. Se l’America ha avuto The Witch, l’India ha Tumbbad, una storia che pesca dalle strutture delle fiabe tradizionali e dei miti fondativi e religiosi, ma piega tutto per raccontare una storia di cupidigia, sesso e avidità con un’inventiva e un coinvolgimento straordinari. Girato lungo 6 anni, iniziato e poi mollato, poi di nuovo ricominciato da capo perché tutto ... Leggi su wired

