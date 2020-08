Ora è anche ufficiale: Antonio Calabro nuovo tecnico del Catanzaro (Di giovedì 6 agosto 2020) Attraverso una nota ufficiale il Catanzaro ufficializza Antonio Calabro come nuovo allenatore. Come anticipato da noi alle 10:37, l’ex tecnico della Viterbese ha firmato un contratto biennale. Foto: usCatanzaro1929.it L'articolo Ora è anche ufficiale: Antonio Calabro nuovo tecnico del Catanzaro proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Ora anche Edilizia sociale, ora anche il Parlamento vota due risoluzioni. Il governo agirà prima degli sfratti? Il Fatto Quotidiano L’Aeronautica Militare di Birgi salva una donna allo Zingaro con elisoccorso

Alle ore 15:40 odierne, un equipaggio dell’82° Centro C.S.A.R ... il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni ...

Contro gli assembramenti, la campanella a scuola potrebbe suonare alle 7

Far suonare la prima campanella alle 7 del mattino per evitare assembramenti all'ingresso e anche sui bus. L'idea è iniziata a circolare nelle scorse settimane nelle chat di classe della media Alberti ...

