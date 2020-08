Netflix, la protagonista è morta suicida a soli 23 anni: l’annuncio della madre tramite social (Di giovedì 6 agosto 2020) È morta Daisy Coleman. La struggente notizia è stata comunicata sui social dalla madre Melinda Coleman. La ventitreenne si è suicidata. Era stata protagonista del documentario di Netflix “Audrie & Daisy”, che raccontava la tragica storia di due vittime di violenza sessuale: Daisy Coleman e Audrie Pott. Quest'ultima si è suicidata nel 2012, dieci giorni dopo essere stata violentata. Il dolore della madre: Daisy non ha mai superato la violenza La madre di Daisy Coleman, devastata dal dolore, ha annunciato che la ventitreenne si è tolta la vita: "Mia figlia Catherine Daisy Coleman si è suicidata stanotte. Se avete visto post o messaggi folli ... Leggi su howtodofor

Daisy Coleman, che è apparsa nel documentario Netflix del 2016 Audrie & Daisy sulle vittime di stupro adolescenti, è morta il 4 agosto per suicidio, come ha annunciato sua madre Melinda Coleman su Fac ...Gli otto episodi del Ratched faranno il loro debutto su Netflix il 18 settembre 2020. Cast, trama, anticipazioni: ecco tutto quello che c’è da sapere. Chi ha visto Qualcuno volò sul nido del cuculo, c ...