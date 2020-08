Mark Webber duro con Grosjean: “Non può stare al passo con questa F1” (Di giovedì 6 agosto 2020) “Non credo che Grosjean conosca le regole del ‘corpo a corpo’ in pista. Per me non può stare al passo con questa Formula 1. Si è mosso molto tardi, praticamente in prossimità delle curve. Dice di aver lasciato mezza pista agli altri: il che è tecnicamente vero, ma questo movimento lo puoi compiere solo se stai più lontano da chi ti segue”. Non usa mezzi termini Mark Webber per definire il comportamento di Romain Grosjean, ammonito con bandiera bianca e nera a Silverstone. “Penso che abbia largamente frainteso cosa sia il ruota a ruota in un Gran Premio di oggi – ha detto Webber all’emittente tv britannica Channel 4 -. Ha accennato alla manovra che faceva Max Verstappen, ma le ... Leggi su sportface

La Direzione Gara ha ammonito Grosjean con una bandiera bianca e nera, non ritenendo necessario adottare sanzioni più gravi nonostante il regolamento impedisca chiaramente a un pilota di spostarsi più ...

Il momento opaco di Albon:

Alex Albon ha bisogno di invertire la rotta al più presto, magari prima che il temuto Helmut Marko possa prendere una delle sue drastiche decisioni. Cosa è successo al pilota che nel GP d'Austria stav ...

