«Lo stato deve correggere gli squilibri tra le imprese e i lavoratori» (Di giovedì 6 agosto 2020) «Per garantire la coesione sociale il divieto di licenziamento deve rimanere fino al 31 dicembre»: questa è sempre stata la posizione di Leu durante la trattativa sul dl Agosto, ribadita ieri dal capogruppo alla Camera Federico Fornaro. Come valutate l’accordo? Il meccanismo flessibile messo in campo consente di avvicinarsi il più possibile a fine dicembre. Il governo si è mosso seguendo la strada della protezione dei soggetti più fragili, allargando gli ammortizzatori sociali anche agli autonomi e alle partite Iva. … Continua L'articolo «Lo stato deve correggere gli squilibri tra le imprese e i lavoratori» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

GrimoldiPaolo : #COVID19italia Il TAR dice che #Conte deve mostrare le carte per cui chiuse l’Italia, ora ha fatto ricorso al Cons… - 6000sardine : E' stato firmato stamattina il Protocollo per la ripresa in sicurezza dell'anno scolastico. La priorità deve e dovr… - NicolaPorro : ?? Tra #tasse, #sbarchi ed #emergenze fasulle, ecco un altro grido di un #imprenditore. Questa volta dal centro di… - NincoSud : RT @zasalvo: DNA Lega !! Vicesindaco leghista di Ferrara, gli pignorano lo stipendio. Deve decine di migliaia di euro allo Stato ed altre a… - Giobegood : RT @zasalvo: DNA Lega !! Vicesindaco leghista di Ferrara, gli pignorano lo stipendio. Deve decine di migliaia di euro allo Stato ed altre a… -

State of Play torna il 6 agosto 2020 per un appuntamento un po’ a sorpresa che sarà incentrato sui prossimi annunci per PlayStation 4 e PlayStation VR. Ad un passo dalla nuova generazione, Sony ha inf ...

Bagnaia: "Nel 2021 resto in Ducati, ma non so in che team"

Il pilota del Pramac Racing ha rivelato di essere stato confermato, ma di non aver ancora firmato proprio perché non sa ancora in quale squadra sarà. Il podio era lì, a pochi giri di distanza, e Pecco ...

