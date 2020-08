L'appello di Daniele alla moglie e al figlio scomparsi sulla A20: "Tornate a casa. Non è successo niente" (Di giovedì 6 agosto 2020) “Viviana ascoltami bene, torna a casa. Non c’è nessun problema: hai fatto solo un piccolo incidente”. A parlare è Daniele Mondello, il marito di Viviana Parisi, la donna di cui si sono perse le tracce insieme al figlioletto di quattro anni dopo un incidente non grave sull’autostrada A20. L’uomo rompe il silenzio a tre giorni dalla scomparsa della consorte e del figlio, lanciando un appello tramite la sua pagina Facebook.“Stai tranquilla, non succede niente. Né a te, né al bambino né a me. Ti aspettiamo tutti”, prosegue l’uomo nel video. Poi le lacrime e il saluto: “Ti amo, mi mancate”.Intanto proseguono per il quarto giorno le ricerche di ... Leggi su huffingtonpost

