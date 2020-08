Gazzetta - 'Palermo, Caturano è vicino. Mancosu è il sogno' (Di giovedì 6 agosto 2020) Affari di mercato tra Entella e Palermo . Come riportato da Giovanni Di Marco sulla Gazzetta dello Sport, i rosanero, infatti, avrebbero puntato due attaccanti della squadra di Chiavari. Si tratterebbe di Mancosu e Caturano , calciatori di esperienza per la C che seguirebbero ... Leggi su stadionews

Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', infatti ... anche se l'ultimo test sarà quello decisivo. Qualora l'ex Palermo dovesse dare forfait o soltanto accomodarsi in panchina ...

Il Carpi si è iscritto al campionato Bonacini a caccia di un compratore

Al momento tanti contatti ma nulla di concreto Dalle cessioni di Biasci, Saric e Vano le risorse per affrontare la prossima stagione Il Carpi ha perfezionato l’iscrizione alla Serie C: ieri mattina i ...

