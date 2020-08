Facebook ha rimosso per la prima volta un post di Trump sul coronavirus (Di giovedì 6 agosto 2020) Il presidente degli Stati Uniti aveva pubblicato una sua intervista a Fox News in cui diceva che «i bambini sono quasi immuni» al virus Leggi su ilpost

