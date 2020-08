Digiuna per “purificarsi”, la madre trova morta nel suo letto la figlia 43enne (Di giovedì 6 agosto 2020) Prima una dieta ferrea, poi l’eliminazione di tutti gli alimenti, digiuno completo, compresa l’acqua. È finita malissimo per una donna di 43 anni a San Marzano di San Giuseppe, piccolo Comune in provincia di Taranto, trovata morta in casa dalla madre che era stata assente per alcuni giorni per seguire l’altra figlia. Tutto era iniziato quando la donna aveva deciso di alimentarsi solo con frutta e verdura per “purificarsi”. Poi, senza consultare specialisti, ha pian piano eliminato tutto, perfino l’acqua, andando incontro ad un digiuno totale rivelatosi fatale. A trovarla morta nel suo letto la madre che si era assentata alcuni giorni. Le due si sentivano telefonicamente, ma a quanto pare ciò non è ... Leggi su caffeinamagazine

