Your Phone: in arrivo la possibilità di utilizzare le app del telefono sul PC (Di mercoledì 5 agosto 2020) Microsoft ha da poco annunciato una nuova funzionalità dell’app Your Phone (Il tuo telefono) che permette di utilizzare le app del telefono sul PC. App dello smartPhone su Windows Gli utenti con smartPhone Samsung che supportano la funzione Link to Windows possono accedere alle app mobile installate sul telefono direttamente dal PC. Le applicazioni possono essere gestite e aperte dalla pagina “App” di Your Phone e vengono avviate in finestre separate. Funzionalità principali: Visualizza l’elenco delle app Android direttamente nell’app Il tuo telefono. Aggiungi le app che utilizzi di più alla sezione preferiti per trovarle più velocemente. Avvia ... Leggi su windowsinsiders

Ultime Notizie dalla rete : Your Phone Your Phone, con Galaxy Note 20 arriva lo streaming delle app su Windows 10 HDblog Your Phone, con Galaxy Note 20 arriva lo streaming delle app su Windows 10

Durante la presentazione dei nuovi Galaxy Note 20, Note 20 Ultra e degli altri dispositivi Samsung, si è parlato dell'interessante partnership tra Samsung e Microsoft sfociata in una miglioria dell'ap ...

