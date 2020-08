Spy no Tsuma (La moglie della spia), in Concorso Venezia 77 (Di mercoledì 5 agosto 2020) Spy No Tsuma (La moglie della spia) in Concorso Venezia 77 Und morgen die ganze Welt di Julia von Heinz, sarà in… One Night in Miami, di Regina King a Venezia 77 Kiyoshi Kurosawa (Nel 2007, Kurosawa è stato omaggiato con una corposa retrospettiva presso il Cinema Massimo di Torino, mentre nel 2016 è stato presente nella sezione Onde del 34 Torino Film Festival, col film le secret de la cambre noire ), presenta a Venezia 77 in Concorso il suo nuovo film “La moglie della spia”. Interpretato da Yu Aoi e Issey Takahashi è il primo dramma di guerra realizzato dal grande regista giapponese, Venezia 77: due film ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

Kiyoshi Kurosawa presenta a Venezia 77 in concorso il suo nuovo film “La Moglie Della Spia”. Interpretato da Yu Aoi e Issey Takahashi è il primo dramma di guerra realizzato dal grande regista giappone ...

Venezia. Un festival “fisico” e in presenza, più snello, “europacentrico” e femminile

Venezia. Il direttore della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, Alberto Barbera, ha deciso di sfidare il coronavirus e proporre, dal 2 al 12 settembre prossimi, uno dei primi se n ...

