Ripartono i rimpatri in Tunisia. Le frontiere sono un colabrodo (Di mercoledì 5 agosto 2020) Lodovica Bulian L'intesa di Malta? Scaduta. Ma non ha mai funzionato. E gli arrivi continuano a essere più numerosi dei ritorni «Nel rapporto con i dati del 2011 i numeri sono più alti ora. Chiedo l'emergenza per semplificare le operazioni di gestione dei migranti», dice uno stremato sindaco di Lampedusa, Totò Martello dopo l'ennesima giornata difficile sulla prima linea dell'immigrazione. «Emergenza», dice, perchè ne sono sbarcati 14mila da gennaio a oggi, ed erano stati 11mila nel 2019. Con questo ritmo si supereranno i 23mila del 2018, se si pensa che nel solo luglio sono arrivate oltre 7mila persone. Di queste ben cinquemila sono tunisini, destinati ad aumentare dopo che è esplosa la rotta dei barchini dalle coste di Sfax verso quelle di ... Leggi su ilgiornale

